Транспорт

Вторую очередь коричневой ветки метро Петербурга запустят к 2029 году

Речь идет об участке со станциями от «Путиловской» до «Каретной». До конца 2025 года планируют завершить строительство первого участка «Красносельско-Калининской» линии метро (станции «Юго-Западная», «Путиловская» и пересадочный узел на «Кировско-Выборгскую» (красную) линию).

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

Вторую очередь «Красносельско-Калининской» (коричневой или кольцевой) линии метро Петербурга планируют ввести в эксплуатацию не ранее 2029 года в соответствии с генеральным планом Петербурга, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу «Метростроя Северной Столицы» (МССС). В нее войдет участок от станции метро «Путиловская» до «Каретной».

До конца 2025 года должны закончить строительно-монтажные работы на первом участке «Красносельско-Калининской» линии, в которую входят станции «Юго-Западная», «Путиловская» и пересадочный узел на «Кировско-Выборгскую» («красную») линию.

В июле текущего года для второй очереди строительства со станциями «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная» запустили конкурс на проектирование и строительство наклонных ходов. Проектную документацию должны представить к концу 2025 года, а рабочую — осенью 2026 года.

