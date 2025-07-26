В Приморском районе начали ремонт трамвайных путей

На объекте демонтируют старое полотно. На участке уложат новую рельсошпальную решетку с железобетонными шпалами и термоупрочненными рельсами с применением алюминотермитной сварки для плавности хода. Шпальное основание будет заполнено литым асфальтобетоном, для пассажиров обустроят повышенные посадочные площадки.

Всего в 2025 году, планируется замена порядка 21 км трамвайных путей.

Ранее мы писали о том, что трамвайную линию «Славянка» от станции метро «Купчино» до Шушар запустят в конце года.