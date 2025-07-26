На экскурсиях по рекам и каналам перестали использовать динамики

«В этом году соответствующее оборудование уже эксплуатируется рядом судоходных компаний. Так, по состоянию на 15 июля 2025 года на трансляцию экскурсий только через наушники без внешних громкоговорителей уже перешли ООО «Драйвер», ООО «Смольнинское пароходство», ООО «Судоходная компания «Белые ночи», ООО «Круиз», ООО «Астра Марин», ООО «Нева Тревел», ООО «Алые паруса», — написала в своих социальных сетях петербургский парламентарий Марина Шишкина.



Сейчас вопрос контроля тишины вынесен на рассмотрение комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры городского парламента, заседание планируется в III квартале 2025 года.



Ранее мы писали о том, что электросудно «Стрельна» вышло в первый рейс. На борту есть ресторан, для бронирования доступны три класса мест: бизнес, комфорт и стандарт.