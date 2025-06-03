На ремонт закроют Невский проспект, Дворцовый и Благовещенский мосты. Стоп, а как быть? Город встанет в пробках?

Что известно о перекрытиях?

«В этом году мы выходим на комплексный ремонт Невского проспекта, полностью будем его выполнять. У нас первый этап от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Это план на текущий год», — такими планами в апреле 2025 года поделился с журналистами вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

По его словам, работы на главной магистрали города планируется начать «после Дня Военно-Морского флота», то есть в августе 2025 года. Как писало издание «Петербургские дневник», перекрытия на Невском продлятся «до двух месяцев». При это недавнее закрытие главной улицы города из-за визита американского спецпосланника Стива Уиткоффа приводили к масштабным пробкам в центре.

Однако этим дело не кончится также до конца года планируется последовательно закрыть на ремонт Дворцовый и Благовещенский мосты. Как сообщил журналистам директор ГБУ «Мостотрест» Всеслав Воронин, на переправах «наблюдается колейность, деформации покрытия, износ деформационных швов».

При этом, отмечало в середине апреля издание «Деловой Петербург», порядок и сроки выполнения работ пока не определены. Решение о том, какой мост уйдет на ремонт первым будет зависеть «от транспортной ситуации и сроков, которые станут ясны из проектной документации», добавляли в «Фонтанке». При этом закрытие Троицкого моста в самом начале апреля 2025 года также вызвало транспортный коллапс в первый день работ.