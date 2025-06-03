На ремонт закроют Невский проспект, Дворцовый и Благовещенский мосты. Стоп, а как быть? Город встанет в пробках?

До конца 2025 года запланирован ремонт трех важнейших транспортных артерий города. Летом планируется закрытие Невского проспекта от Адмиралтейского проспекта до Площади Восстания, то есть на самом центральном участке. Кроме этого менять покрытие планируют на Дворцовом и Благовещенском мостах. Кажется, что именно так выглядит анонс транспортного коллапса. Погрязнет ли центр города в пробках? Можно ли было бы сделать что-то иначе? И какой неожиданный урок может вынести Петербург из ремонтов этого года. На эти вопросы Собака.ru отвечает транспортный эксперт Георгий Фролов.
Что известно о перекрытиях?
«В этом году мы выходим на комплексный ремонт Невского проспекта, полностью будем его выполнять. У нас первый этап от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Это план на текущий год», — такими планами в апреле 2025 года поделился с журналистами вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.
По его словам, работы на главной магистрали города планируется начать «после Дня Военно-Морского флота», то есть в августе 2025 года. Как писало издание «Петербургские дневник», перекрытия на Невском продлятся «до двух месяцев». При это недавнее закрытие главной улицы города из-за визита американского спецпосланника Стива Уиткоффа приводили к масштабным пробкам в центре.
Однако этим дело не кончится также до конца года планируется последовательно закрыть на ремонт Дворцовый и Благовещенский мосты. Как сообщил журналистам директор ГБУ «Мостотрест» Всеслав Воронин, на переправах «наблюдается колейность, деформации покрытия, износ деформационных швов».
При этом, отмечало в середине апреля издание «Деловой Петербург», порядок и сроки выполнения работ пока не определены. Решение о том, какой мост уйдет на ремонт первым будет зависеть «от транспортной ситуации и сроков, которые станут ясны из проектной документации», добавляли в «Фонтанке». При этом закрытие Троицкого моста в самом начале апреля 2025 года также вызвало транспортный коллапс в первый день работ.
Ремонт Зеленого моста, 2020 год
Теперь город точно ждет коллапс?
Как сообщал врио председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Евгений Варов, для ремонта Невского проспекта предполагается перекрытие участков магистрали с полным перенаправлением транспорта (в том числе общественного) на другие улицы, правда непонятно на какой срок. В каком формате будут перекрывать Дворцовый и Благовещенский мосты также пока неизвестно.
Автомобилисты и пассажиры могут пока ориентироваться только например Троицкого моста, полностью закрытого для машин, но сохранившего сообщение общественным транспортом. Впрочем, полностью полагаться на эту аналогию пока нельзя. Как полагает руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения», автор телеграм-канала «Петербуржец без границ» Георгий Фролов транспортной катастрофы в городе в любом случае не случится.
«Всю весну мы наблюдаем увлекательный эксперимент. Сначала на Троицком мосту оставили по одной полосе, теперь закрыли его целиком, сохранив только движение общественного транспорта. И мы видим, что ничего особенного не произошло», — говорит эксперт.
Георгий Фролов
Руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения», автор телеграм-канала «Петербуржец без границ»:
Пока нет полной картины, какими будут перекрытия — долгосрочными или только по выходным или ночам. Если долгосрочные — на несколько дней или недель — то, полагаю город «покашляет» пару дней пока потоки будут перераспределяться, а потом все распределится, как мы уже видели с Троицким мостом. Если же перекрытия будут только по выходным, то все пройдет еще менее заметно.
Хотите сказать, что никаких неудобств не будет?
Хотя городские чиновники заверяют жителей, что все работы будут выполнены «с наименьшими неудобствами для всех участников дорожного движения», перекрытие таких важных транспортных узлов, разумеется, не пройдет незаметно, тем более в начале осени, когда, по словам Фролова, на транспортную систему падает дополнительная нагрузка в связи с большим количеством «новых пользователей, особенно учащихся».
Так, продолжает собеседник редакции, в наибольшей степени заметят перекрытия, неожиданно, пассажиры общественного транспорта. Ведь у автомобилистов есть возможность скорректировать маршрут, в том числе использовать дороги, проходящие далеко от Невского, чтобы не угодить в пробки, которые на первых порах безусловно будут возникать. Те, кто обычно передвигаются по центру на троллейбуса и автобусах, будут зависеть от схемы объезда главной магистрали города.
«Какой бы несовершенной была выделенная полоса на Невском, Невский — это прямой коридор, где есть какой никакой приоритет общественного транспорта. На объездных маршрутах его время в пути заметно увеличится. В результате, горожанам придется либо дополнительно нагружать метрополитен, либо пешком обходить наиболее проблемные участки», — говорит собеседник редакции.
В то же время в случае с переправами через Неву, напротив, пассажиры автобусов окажутся в более выгодном положении, если конечно, сроки ремонтов не совпадут с работами на Невском проспекте.
Ремонт Дворцового моста, 2013 год
Но зачем вообще перекрывать Невский и мосты?
Как утверждают в Смольном, не ремонтировать Невский нельзя, ведь покрытие улицы уже имеет проблемы. Поэтому перекрытие улицы — полное или частичное — все равно необходимо.
Как полагает Георгий Фролов, в этом смысле полное закрытие улицы или моста (разумеется, если они не будут проводиться одновременно без учета построения объездных маршрутов) может оказаться менее болезненным.
«Мне кажется, что если власти остановятся на варианте с полным но краткосрочным закрытием, это будет правильнее, чем вести работы долго, "захватками", — объясняет свою мысль эксперт, — Временные перекрытия с перепуском транспорта через зону работ кажутся "малой кровью", однако такими ограничениями часто сложно управлять и они по факту всё притягивают большие потоки транспорта, с которыми они не могут справиться. Сроки работ при этом оказываются дольше. При полном закрытии же правила игры понятнее, "коллапс" отпугивает многих от ненужных поездок, а закрытие при этом короче».
Георгий Фролов
Руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения», автор телеграм-канала «Петербуржец без границ»:
В целом хочется верить, что с Невским проспектом, Дворцовым и Благовещенским мостами повторят ту же практику, что и с Троицким мостом, где оставили проезд только для автобусов. Это отличное для такого случая решение. Для движения общественного транспорта достаточно минимального габарита, но при этом он способен перевезти значительно больше людей, чем транспорт личный, как раз становясь необходимой ему альтернативой в условиях ограничений движения.
Более того, настаивает собеседник редакции, ремонтные работы, если, конечно, их последствия будут грамотно минимизированы могут показать принципиальную возможность радикального изменения того, какую роль Невский проспект играет в транспортной схеме города.
«Не оставляю надежды, что все эти перекрытия — попытка наглядного эксперимента, который должен показать "скептикам" среди горожан и профильных управленцев, что ограничения для автотранспорта не так страшны, как их "малюют" и отбирать не только полосы, а порой и целые мосты и магистрали для движения общественного транспорта не просто можно, но и нужно», — говорит он.
Георгий Фролов
Руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения», автор телеграм-канала «Петербуржец без границ»:
Ни улицы центра Петербурга, ни мосты не были рассчитаны на такую загрузку автотранспортом, он занял его сам абсолютно бесконтрольно и в итоге сам же себе мешает. Разумно ограничив автотранспорт, и для пешеходов, и для общественного транспорта можно построить вполне себе удобную и комфортную инфраструктуру, центр города станет приятным и удобным местом для прогулок и проведения времени. Поездки по городу станут быстрее и удобнее, улицы безопаснее, а воздух чище, достаточно только вспомнить, что машины - это тоже переменная, значение которой можно и нужно менять.
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