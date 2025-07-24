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ВСМ «Санкт-Петерург — Москва» начнут строить в сентябре

Работы начнут как со стороны Москвы, так и Петербурга, сообщил заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Зверев.

alenka2194 / Shutterstock

Строительство Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Санкт-Петерург — Москва» начнут 1 сентября, сообщает ТАСС.

ВСМ сократит время поездки из Петербурга до Москвы с четырех до двух часов 15 минут. Первые поезда обещают запустить в 2028 году. 

Ранее в Петербурге выбрали проект вестибюля станции метро «Лиговский проспект-2», который свяжет терминал ВСМ «Санкт-Петерург — Москва» и «Лиговский проспект». В архитектурном конкурсе победила работа «Студии 17» Святослава Гайковича. А в январе 2025 года Градостроительный совет утвердил архитектурный облик терминала ВСМ «Санкт-Петерург — Москва». 

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