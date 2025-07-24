ВСМ «Санкт-Петерург — Москва» начнут строить в сентябре

Строительство Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Санкт-Петерург — Москва» начнут 1 сентября, сообщает ТАСС.

ВСМ сократит время поездки из Петербурга до Москвы с четырех до двух часов 15 минут. Первые поезда обещают запустить в 2028 году.

Ранее в Петербурге выбрали проект вестибюля станции метро «Лиговский проспект-2», который свяжет терминал ВСМ «Санкт-Петерург — Москва» и «Лиговский проспект». В архитектурном конкурсе победила работа «Студии 17» Святослава Гайковича. А в январе 2025 года Градостроительный совет утвердил архитектурный облик терминала ВСМ «Санкт-Петерург — Москва».