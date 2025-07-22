В Петербурге выбрали проект станции метро «Лиговский проспект-2»

Второе место получил проект архитектурного бюро SLOI Architects Валентина Когана, третье — «А.Лен» Сергея Орешкина.

Конкурс стартовал в марте 2025 года. В финал вышло восемь архитектурных бюро: SLOI Architects, «Евгений Герасимов и партнеры», «АМ Б2», Intercolumnium, «Хвоя», «Архитектурная мастерская Максима Атаянца», «А.Лен» и «Студия 17». Их работы были представлены с 12 по 18 июля в Доме архитектора.

Новую станцию возведут в составе Красносельско-Калининской («коричневой») линии метро. Из вестибюля будет два выхода — к терминалу Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) и в город. Помимо в здании планируют открыть музей подземки, общепит и офисы.