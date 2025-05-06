В Петербурге строят трамвайную линию «Славянка». Районы на юге города станут привлекательнее для застройщиков? Повторитcя ли успех «Чижика»?

Что известно о проекте

В 2019 году власти Петербурга и ООО «БалтНедвижСервис» подписали концессионное соглашение на 30 лет на строительство трамвайной линии от станции метро «Купчино» в поселок Шушары и до жилых кварталов Славянки. Согласно документу, частная компания занимается строительством и эксплуатацией трамвайной линии до 2049 года, а после окончания срока договора передает ее в ведение города. Взамен власти позволяют зарабатывать на перевозках. Общий объем инвестиций превысил 51 млрд рублей, из которых 20 млрд — затраты бюджета, оставшаяся часть — деньги концессионера и банковское финансирование.

В 2021 году ООО «БалтНедвижСервис» приступило к разработке проекта, а через год начало строительство. Концессия предусматривает трамвайный вокзал в Купчине, три моста, четыре путепровода, автоматизированное трамвайное депо, остановочные павильоны. Компания закупит 22 низкопольных трамвая, оборудованных системами GPS, ГЛОНАСС и подсчета пассажиров; розетками для зарядки, беспроводным интернетом.

Первый участок — от станции метро «Купчино» до трамвайного депо в Шушарах — планируют сдать в 2025 году, а проложить второй участок — от поселка Шушары до микрорайона Славянка — в 2026-м.

По задумке авторов, проект должен улучшить транспортную доступность Шушар, Пушкина, Славянки. Предполагается, что время в пути от станции метро «Купчино» до Славянки сократится в два раза, новая линия разгрузит дороги на 10%.