В Петербурге начали тестировать скоростной трамвай вместимостью до 400 пассажиров

Модель 71-952, уточнили в Комтрансе, одновременно может перевозить до 400 пассажиров. Трамвай может работать в режиме «челнока» и выполнять развороты без использования трамвайных колец. Транспорт оснащен 14 дверьми и двумя кабинами. «Маршрут пролегает по адресам с высокими и длинными посадочными площадками, подходящими под длину 37-метрового «Воеводы», — говорится в сообщении комитета.



Новый трамвай рассчитан на срок службы до 30 лет. Максимальная скорость — 72 км/ч. «Воевода» собран на «Невском заводе электрического транспорта» в Петербурге. «Пятисекционные вагоны эффективны при эксплуатации на линиях легкого рельсового транспорта, вылетных магистралях с большим пассажиропотоком и пригородных трамвайных маршрутах. Кроме того, их рационально эксплуатировать на перегруженных городских маршрутах в часы пик. Например, в Санкт-Петербурге это актуально для юга и севера города», — уточнили в пресс-службе «Горэлектротранса».



Ранее мы писали о том, что три новые трамвайные линии протянут к технологическим долинам Петербурга. До конца 2025 года досрочно запустят первый этап трамвайной линии «Славянка» на юге города, которая свяжет микрорайон Купчино с поселком Шушары и Славянкой.