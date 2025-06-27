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Три новые трамвайные линии протянут к технологическим долинам Петербурга

До конца 2025 года досрочно запустят первый этап трамвайной линии «Славянка» на юге города, которая свяжет микрорайон Купчино с поселком Шушары и Славянкой. В дальнейшем ее будут достраивать до нового инновационно научно-технического центра (ИНТЦ) «Невская дельта».

Semiglass / Shutterstock.com

«ИНТЦ «Невская дельта» появится уже в обозримом будущем. Чтобы молодым и талантливым людям там комфортно жилось и работалось, нужно обеспечить транспортную доступность. Трамвай до метро — самый быстрый и надежный транспорт», – рассказал губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Градоначальник добавил, что на ПМЭФ подписали соглашение, по которому будут строить еще две трамвайные линии. Одна из них пройдет вдоль Софийской улицы, Южной широтной магистрали и Волхонского шоссе. Новая линия будет обеспечивать транспортную доступность технологической долины «ИТМО-Хайпарк» и нового города-спутника Южный, а также позволит жителям Колпино сэкономить время в пути до станции метро «Шушары».

Также губернатор Петербурга подчеркнул, что в будущем трамвай будет подвозить пассажиров к новым станциям подземки на Кировско-Выборгской («красной») линии, когда ее продлят за аэропорт Пулково.

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