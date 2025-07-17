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Невский проспект на месяц уйдет на ремонт

Работы продлятся с 3 августа по 3 сентября. Главный проспект города не будут перекрывать полностью, а планирую ремонтировать дорогу поэтапно.

bellena / Shutterstock.com

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала ордера для комитета по развитию транспортной инфраструктуры и «Мостотреста» для дорожных работ на участке Невского проспекта от Адмиралтейского проезда до площади Восстания, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В ведомстве отметили, что не будут вводить одномоментные ограничения движения на всем протяжении проспекта. А ремонт планируют проводить поэтапно. Сейчас заказчики прорабатывают самую оптимальную схему организации движения на время ремонта. После ее утверждения заказчики получат соответствующие разрешения ГАТИ.

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