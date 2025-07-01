Где запретили ездить курьерам на самокатах в Петербурге?

Как следует из документа, ограничения ввели во всех 18 районах города, в том числе на территории всех зон зеленых насаждений. Среди районов в центре города ограничения коснутся Невского и Смольного проспектов, Смольного проезда, переулка Кваренги, Суворовского проспекта, улицы Восстания, Шпалерной, Лиговского проспекта, Дворцовой площади, Большой Морской, Малой Морской улиц, Адмиралтейского проспекта в Центральном районе.

В Адмиралтейском ограничения будут действовать на Гороховой улице, на участках Садовой и Галерной, в переулке Антоненко, на Вознесенском проспекте, Английской и Адмиралтейской набережных, Большой Морской и Малой Морской улицах, Загородном проспекте.

На Васильевском острове запрет затронет участки Кадетской, 8-9 и 16-17 линий В.О., Средний проспект, Наличная улица и Уральская. В Петроградском районе: Каменноостровский проспект, Большой проспект, Чкаловского, Медиков, Большая Пушкарская улица, Мира и Воскова, переулок Талалихина.

Также ограничения вводят не только для курьеров, а для всех участников движения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). В список входят: Исаакиевская площадь, Невский проспект, Летний сад, порт Севкабель, Большая и Малая Морская улицы.