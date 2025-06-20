Курьерам ограничат движение в 11 районах Петербурга. Стоимость доставки вырастет, а скорость упадет? В центре станет безопаснее?

Власти Петербурга планируют ограничить движение курьерам на любых велосипедах, электросамокатах, мопедах в историческом центре и за его пределами. В семи районах города — это в основном парки, площади, улицы. В Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах передвигаться доставщикам будет еще сложнее: границы зон, где проезд запрещен, совпадают с границами муниципальных образований. Собака.ru узнали у сервисов доставки и транспортных экспертов к чему может привести нововведение.
Что происходит
Комитет по транспорту определил зоны, где сотрудникам служб доставки нельзя ездить на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе с электродвигателем. Проект постановления опубликован на сайте Администрации Петербурга.
В список зон запрета попали 11 районов Петербурга: Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Курортный, Московский, Петроградский, Колпинский, Петродворцовый, Приморский, Центральный и Кронштадтский. За пределами исторического центра курьеры в основном не смогут ездить в парках, скверах и общественных пространствах. Например, в Приморском районе — только в парке 300-летия Санкт-Петербурга, в Курортном — в парке «Дубки» в Сестрорецке. В Центральном районе же доставщикам ограничили движение во всех округах.
Помимо этого курьеры должны носить опрятную униформу со светоотражающими элементами, иметь идентификационные номера на сумке и СИМ, а средство передвижения — исправную тормозную систему, звуковой сигнал, габаритные огни (при наличии), переднюю фару и фонарь.
До 23 июня документ будет проходить антикоррупционную экспертизу. Новые правила должны вступить в силу с 1 июля.
Зачем вводят ограничения
«Логика утверждения зон запрета для курьеров основывается на обращениях граждан, которые получают комитеты и другие органы исполнительной власти. Это пожелания наших жителей, а также статистика ДТП с участием курьеров или СИМ на тех или иных участках улично-дорожной сети. Поэтому здесь в основном будут пересечения с зонами запрета движения для СИМ, поскольку как раз в этих зонах бывают наиболее частые резонансные случаи», — объясняет заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Михаил Казаков.
«Если при принятии решения о запрете курьеров на СИМ и велосипедах в центральных районах Петербурга власти опираются на статистику ДТП, то целевая цифра здесь может быть лишь одна — ноль. Ни один смертельный случай летом в городе не связан только с велосипедами или СИМ. Основной и по сути единственный источник смертельной опасности — это автомобили. Поэтому если мы говорим о безопасности, логичнее было бы начинать с ограничения автомобильного движения — особенно в пешеходных и туристических зонах», — подчеркивает член ассоциации «Пошли–поехали» Константин Мазеин. Он также обращает внимание, что документ вызывает вопросы и с точки зрения терминологии: велосипедистов, электросамокатчиков, мопедистов свели в одну группу, хотя это три разные категории.
Похожее мнение озвучил транспортный эксперт, пожелавший остаться анонимным: «Под внедряемыми ограничениями нет никаких обоснований, данных, ссылок на успешный опыт других городов. Вводят их они буквально "маркером по карте". Власти не заявляют об ожидаемых эффектах. Все это еще больше подкрепляет ощущение выстрела из пушки по воробьям: с неудобствами горожане столкнуться, а заметного эффекта в итоге и не будет».
Как это повлияет на доставку
Президент МАКС — ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков считает: пока сложно сказать, как ограничения повлияют на работу сервисов: «Жители и гости города продолжат пользоваться услугами доставки — вопрос только в том, как она будет осуществляться в местах с ограничениями: пешком или на автомобилях».
Транспортный аналитик Владислав Булгаков считает, что на работе курьеров ограничения сильно не отразятся в отличие от проблемы нехватки персонала из-за оттока мигрантов. Он допускает, что время доставки может увеличиться на 5-10 минут, но для пользователя это будет незначительно.
Что касается цен, по оценкам МАКС, совокупность требований и ограничений могут увеличить стоимость доставки в Петербурге в два раза. Похожее мнение озвучил другой транспортный эксперт: «Пешком курьеры могут доставлять меньше заказов за то же самое время, а более тяжелый труд будет в лучшем случае стоить столько же».
О возможном упадке заработка курьеров говорит и Константин Мазеин. Он считает, что логистические издержки вырастут: если в краткосрочной перспективе службы доставки, скорее всего, смогут удержать цены, то в будущем — платить будет пользователь. Транспортный эксперт, пожелавший остаться анонимным, не исключает, что компании придумают «хитрый ход, который удержит цены или скорость доставки, либо как минимум, сгладит их изменение».
В пресс-службе ВкусВилла отметили, что большая часть их курьеров в Петербурге перемещается на автомобилях, менее 50% от всех — доставщики на электровелосипедах. Представители магазина подчеркнули: стандартная доставка бесплатна с момента запуска сервиса, и условия для покупателей менять пока не намерены.
В сервисах доставки Яндекса на вопрос редакции Собака.ru о возможных изменениях ответили лишь формально: «Сейчас мы находимся в диалоге с городом и обсуждаем правила работы курьерских сервисов. Важно сохранить для жителей всех районов Петербурга доступность сервисов доставки — они в том числе выполняют важную социальную функцию. Надеемся в скором времени прийти к сбалансированному решению, опираясь на опыт других городов, где уже такие меры реализованы».
Константин Мазеин добавляет: «Важно помнить, что доставка — это не только про комфорт. Это про доступ к продуктам, медикаментам и предметам первой необходимости. В домах без лифтов, с крутыми лестницами и высокими потолками курьеры становятся реальной палочкой-выручалочкой для пожилых, мам с маленькими детьми, людей с ограниченной подвижностью. Именно поэтому такие решения [как ограничения] стоит принимать не кулуарно, а в партнерстве с обществом. Цена ошибки здесь — это не только неудобства, это потеря доступности и снижение качества жизни тысяч людей».
Есть ли компромисс?
«Ограничения движения курьеров не сделает шире тротуары на Гороховой или Садовой улицах, Среднем или Чкаловском проспектах. Не станут прямее маршруты для перехода площади Восстания или перекрестка у метро "Спортивная". Не станет быстрее и движение общественного транспорта. Все эти неудобства пешеходам и пользователям доставляет автомобильный трафик, который улицы Петербурга вместить не могут. Его, кстати, и запрещать не надо — можно локально ограничить, пересмотрев распределение пространства на улицах», — считает транспортный эксперт, пожелавший остаться анонимным.
«Хорошая альтернатива [ограничениям] — выделение отдельных зон вокруг многолюдных мест, через которые был бы закрыт транзитный проезд. То есть внутрь зоны можно заехать только если заказ в нее входит, все остальные маршруты навигатор курьеров строил бы в объезд», — говорит Константин Мазеин. Владислав Булгаков добавляет, что снизить риски травматичности при ДТП можно, ограничив скорость мопедов.
Городу необходима сеть удобных велополос, считает Константин Мазеин. «Например, летом, когда в Петербурге большой туристический поток, временный велополосы могли бы стать хорошим инструментом, канализирующим потоки курьеров и пользователей средств индивидуальной мобильности с тротуара на проезжую часть, создавая им безопасные и удобные условия для передвижения по городу», — заключает он.
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