Курьерам ограничат движение в 11 районах Петербурга. Стоимость доставки вырастет, а скорость упадет? В центре станет безопаснее?

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Комитет по транспорту определил зоны, где сотрудникам служб доставки нельзя ездить на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе с электродвигателем. Проект постановления опубликован на сайте Администрации Петербурга.

В список зон запрета попали 11 районов Петербурга: Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Курортный, Московский, Петроградский, Колпинский, Петродворцовый, Приморский, Центральный и Кронштадтский. За пределами исторического центра курьеры в основном не смогут ездить в парках, скверах и общественных пространствах. Например, в Приморском районе — только в парке 300-летия Санкт-Петербурга, в Курортном — в парке «Дубки» в Сестрорецке. В Центральном районе же доставщикам ограничили движение во всех округах.

Помимо этого курьеры должны носить опрятную униформу со светоотражающими элементами, иметь идентификационные номера на сумке и СИМ, а средство передвижения — исправную тормозную систему, звуковой сигнал, габаритные огни (при наличии), переднюю фару и фонарь.

До 23 июня документ будет проходить антикоррупционную экспертизу. Новые правила должны вступить в силу с 1 июля.