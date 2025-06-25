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Смольный показал проект будущего нового терминала Пулково

Начать строить вторую очередь аэропорта планируют в 2027 году, а завершить — в 2031-м. Новый терминал позволит увеличить пропускную способность авиагавани до 40 млн.

«Сейчас Пулково признан одним из лучших аэропортов России. Это второй по пассажиропотоку аэропорт России, в 2024 году «Пулково» обслужил 20,9 млн пассажиров. В рамках государственно-частного партнерства реализуется мегапроект создания второй очереди Пулково, который позволит увеличить пропускную способность авиагавани до 40 млн. пассажиров в год», — отметил вице-губернатор Николай Линченко.

Ввести вторую очередь аэропорта Пулково планируют в 2031 году. Для проекта нового терминала планируют получить положительное заключение государственной экспертизы к концу 2026 года, а непосредственное строительство должны начать в 2027 году.

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