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Ввести вторую очередь аэропорта Пулково планируют в 2031 году

Для проекта нового терминала планируют получить положительное заключение государственной экспертизы к концу 2026 года, а непосредственное строительство должны начать в 2027 году.

pio3 / Shutterstock.com

Как сообщил председатель городского комитета по инвестициям Иван Складчиков в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Согласно планам, проект нового терминала должен получить положительное заключение государственной экспертизы к концу 2026 года. Строительство намечено на 2027 год. Новое здание появится рядом с существующим терминалом, известным как «пять стаканов».

Новый терминал увеличить пропускную способность Пулково на несколько миллионов пассажиров в год сверх текущего пассажиропотока. Сейчас аэропорт принимает порядка 21 млн человек.

Чиновник отметил, что обязательства инвестора по проектированию и строительству новых очередей аэропорта, предусмотренные соглашением о государственно-частном партнерстве (ГЧП), наступают при достижении определенных показателей пассажиропотока. Среди них был пункт с 15,6 млн пассажиров в год на внутренних линиях. По словам чиновника, этот показатель перешагнули еще в 2022 году.

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