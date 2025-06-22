В поездах дальнего следования появится спутниковый интернет

АО «Федеральная пассажирская компания» и российская аэрокосмическая компания «БЮРО 1440» заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ–2025, сообщили в пресс-службе РЖД. Для подключения интернета в вагонах установят абонентские терминалы — они будут принимать спутниковый сигнал и обеспечивать пассажиров доступом в сеть.

«Сотрудничество с БЮРО 1440 позволит в перспективе предоставить пассажирам поездов Федеральной пассажирской компании качественный высокоскоростной интернет в составах, оборудованных информационно-развлекательной системой «Попутчик», а также обеспечить бесперебойную технологическую связь на всем пути следования, — отметил генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов.

Благодаря разработке, пассажиры получат доступ к информационным и развлекательным сервисам, а работники «ФПК» — канал связи для оперативного решения рабочих и технических задач.



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