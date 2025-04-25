Беспилотные поезда могут запустить на ВСМ Петербург-Москва

«Я думаю, что исключать этого, конечно, нельзя. Но здесь сложно говорить про какие-то временные рамки, поэтому мы сейчас тестируем эту технологию на «Ласточке», на маневровых локомотивах, как раз на полигонах обкатаем данную технологию», — сказал заместитель главы РЖД Евгений Чаркин.

Однако точных сроков внедрения беспилотных сервисов пока нет. При этом Замглавы «РЖД» также добавил, что компания продолжает внедрять искусственный интеллект.

Напомним, для обслуживания поездов ВСМ разработали робота-стюарда. Его создали школьники из Приморья и Петербурга. Изобретение предназначено для оказания сервисных услуг пассажирам высокоскоростной магистрали.

Кроме того, назвали дату запуска активного строительства ВСМ Москва-Петербург. Строительные работы на высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой начнут летом 2025 года.