Запрет электросамокатов и новые станции метро Петербурга: какие заявления сделал Александр Бельский

В эфире радио «Комсомольская правда» Александр Бельский рассказал, что возможен полный запрет аренды электросамокатов, и пока ведут переговоры с игроками рынка кикшеринга. При этом принимают меры по снижению нарушений в сфере аренды электросамокатов: блокируют аккаунты детей до 18 лет, штрафуют за езду вдвоем на одном самокате и другие нарушения.

«Запретить полностью самокаты. Такое тоже может случиться, мы это тоже обсуждали. Сейчас, когда мы проводим встречи с операторами, мы говорим, что если вы дальше не будете двигаться в правильном направлении с точки зрения улучшения транспортной безопасности, то мы будем запрещать», — сообщил Бельский.

Кроме того, председатель ЗакСа упомянул планы строительства метро. В схеме развития петербургской подземки прописана «петля» красной ветки метро: от «Проспекта Ветеранов» до «Пулково», а затем через «Экспофорум» до «Звездной». При этом Бельский упомянул, что линию метро до аэропорта Пулково и «Экспофорума» будет строить новый подрядчик.

«Мы находимся в стадии предпроектных работ по метро до Пулково, „Экспофорума“ и по кругу возвращается обратно. Здесь, скорее всего, будет привлекаться новый подрядчик. У нас не очень много компаний, которые могут выполнять эту работу, есть в Питере, в Москве… Та нагрузка, которую несут на себе московские компании, потому что там сейчас происходит определенный бум, и это не просто — взял и переехал в Питер. Нужно перевозить специалистов, запускать целые процессы, перевозить оборудование… Это не то, что они взяли, купили новое оборудование и начали работать. Им нужно будет частично что-то снимать с Москвы, мы находимся в стадии переговоров на данный момент», — отметил чиновник.