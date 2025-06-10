Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Курьерам ограничат движение в 11 районах Петербурга

Комитет по транспорту определил зоны, где сотрудникам служб доставки нельзя ездить на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе с электродвигателем. Проект постановления опубликован на сайте Администрации Петербурга.

Vaha73 / Shutterstock

В список зон запрета попали 11 районов Петербурга: Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Курортный, Московский, Петроградский, Колпинский, Петродворцовый, Приморский, Центральный и Кронштадтский. За пределами исторического центра курьеры в основном не смогут ездить в парках, скверах и общественных пространствах. Например, в Приморском районе — только в парке 300-летия Санкт-Петербурга, в Курортном — в парке «Дубки» в Сестрорецке. В Центральном районе же доставщикам ограничили движение во всех округах. 

Второй проект касается внешнего вида курьеров и технических требований к транспорту. Согласно документу, они должны носить опрятную униформу со светоотражающими элементами, иметь идентификационные номера на сумке и СИМ, а средство передвижения — исправную тормозную систему, звуковой сигнал, габаритные огни (при наличии), переднюю фару и фонарь.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: