Для кикшеринговых компаний введут обязательные платежи за использование электросамокатов

Обсуждаются два механизма: фиксированная сумма — 1000 рублей за каждый электросамокат в сезон (так, при текущем парке в 42 000 электросамокатов город сможет получить 42 млн рублей за сезон), либо оплата за использование городской земли под парковки.

По словам заместителя председателя городского комитета по транспорту Михаила Казакова, уже рассмотрели около 13 000 потенциальных локаций для таких стоянок. Новая схема может заработать в ближайшие месяцы, сообщил чиновник для «Ведомостей».

В разработке соглашения участвуют крупные компании — «Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент». Они подтвердили участие в переговорах, но окончательные условия еще не согласованы. Представители сервисов подчеркивают, что механизм расчетов пока не определен, так как количество самокатов в городе меняется в зависимости от сезона.

Ранее мы рассказывали, для кикшеринга предложили ввести обязательную верификацию через «Госуслуги».