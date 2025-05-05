Кикшеринг предложил ввести обязательную верификацию через «Госуслуги»

Как пишет газета «Коммерсантъ», представители кикшеринга считают, что дополнительная верификация поможет сократить количество случаев, когда электросамокаты арендуют несовершеннолетние в обход правил. В Ассоциации операторов микромобильности также поддерживают такое решение.

В Минцифры заявили, что этот вопрос прорабатывается, и пока рассматривают возможность запустить эксперимент с участием одного из операторов, но повсеместно внедрять верификацию пока не планируется — для этого нужно нормативное обоснование в законодательстве.

В тестовом режиме участники вместе с министерством определят сервисы и сценарии, в которых будет работать учетная запись «Госуслуг», а пользователи смогут передать только те данные, которые согласны предоставить, и отозвать согласие на обработку в любой момент.

Напомнили также успешный пилотный проект по верификации электросамокатов в Москве. Его запустили в марте 2025 года, тогда игроки кикшерингового рынка обязали привязать приложение к аккаунту на mos.ru. Для верификации требуется полная учетная запись, а для ее получения нужно подтвердить личность в центре госуслуг, предъявив паспорт и заполнив заявление с указанием СНИЛС.