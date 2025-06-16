Поезда для тестов на ВСМ Петербург-Москва выпустят в 2027 году

Как пишет ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Романа Старовойта, из-за сжатых сроков реализации проекта (его должны завершить до 2028 года), в 2026 году по плану должны построить новый завод, где будут производить поезда, а в 2027 году необходимо выпустить первые поезда для испытаний. При этом проект дизайна первого российского высокоскоростного электропоезда еще обсуждается, добавил Старовойт.

«В 2027 году — выпустить два поезда для тестовых испытаний на участки Москва — Тверь более 100 км, чтобы обкатать технические решения и сертифицировать подвижной состав для дальнейшей эксплуатации. На ней состав будет испытываться на скорости выше 250 км/ч», — отметил чиновник.