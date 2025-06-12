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В Петербурге загорелся ретро-трамвай «Достоевский»

Огонь вспыхнул на крыше транспорта. Судя по опубликованным кадрам, это произошло в момент, когда трамвай проезжал мимо памятника полководцу Александру Суворову.

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что к настоящему моменту вагон потушили. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава. «Причины возгорания не уточняются», — сообщает портал 78.

В результате инцидента на дорогах образовались пробки. Сейчас красным цветом из-за большого количества машин отмечены участки Суворовской площади и Миллионной улицы, набережной Лебяжьей канавки, а также Дворцовой набережной.

Транспортный консультант, автор телеграм-канала «Петербуржец без границ» Георгий Фролов провел инвентаризацию трамвайной сети Петербурга и выяснил: более 40% остановок Петербурга опасны — для посадки в вагоны пассажиры вынуждены нерегулируемо переходить несколько полос движения, рискуя попасть под колеса автомобилей. Однако более половины из них можно частично улучшить буквально в течение одного года. Специально для Собака.ru он рассказывает главное из своего исследования.

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