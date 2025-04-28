Исследование: более 40% трамвайных остановок Петербурга опасны. Как это исправить?

Более 600 ДТП произошло в зоне трамвайных остановок за последние 10 лет в Петербурге

Остановки на проезжей части — нерегулируемый переход оживленных магистралей. Причем переходить иногда нужно до трех полос движения, как на Благодатной или Наличной улицах. По открытым данным ГИБДД, за последние 10 лет в зоне таких остановок произошло более 600 ДТП с пешеходами. В лидерах — крупные магистрали: проспект Энгельса, Тихорецкий проспект, Политехническая улица, проспект Науки и Шлиссельбургский проспект.

Отсутствие платформ сводит на нет преимущества низкопольных вагонов, посадка в которые должна быть быстрее и удобнее. По ПДД трамвай стоит до тех пор, пока люди переходят проезжую часть и заходят в вагон. За оборотный рейс только на ожидание пассажиров на отдельных маршрутах уходит до 5-10 минут, что сопоставимо с интервалом движения.

Посадка пассажиров в вагон с дороги неудобна и для автомобилистов. Зачастую остановки расположены вблизи светофоров, поэтому даже если для автомобилистов загорается разрешающий сигнал, они обязаны пропустить пешеходов. Чем шире проезжая часть, тем дольше будет и задержка.

«У трамвая в Петербурге огромный потенциал. Несмотря на массовые демонтажи линий в прошлом, в городе сохраняются значимые радиальные и даже диаметральные коридоры. Однако сейчас использовать их как полноценный транспорт невозможно. Практически повсеместно в центре города пути не обособлены, трамваи стоят в пробках, а остановки расположены на проезжей части: пассажиры либо должны идти к вагонам через стоящие в пробке автомобили, либо рискуют попасть под колеса движущихся машин. Транспорт, движение которого медленное и нерегулярное и использование которого сопряжено с рисками для жизни, просто не может стать массовым», — констатирует заместитель руководителя Службы управления наземным транспортом ГКУ Организатор перевозок Дмитрий Грубый.