В Петербурге повысят тарифы платной парковки

Недавно «Фонтанка» посчитала, как могут измениться цены на платную парковку в Петербурге. Там, где занято менее 50% машиномест, вероятно, сохранят стоимость — 100 рублей. При загрузке от 50% до 70% — базовая ставка в 200 рублей, от 70% до 85%, — 280 рублей, выше — 360 рублей. Пока официальных данных нет, но заместитель главы комитета по транспорту Михаил Казаков в разговоре с изданием подтвердил, что нынешний тариф в размере 100 рублей сохранят на более свободных улицах, а ценообразование будет динамичным по примеру Москвы, когда стоимость меняется в зависимости от загрузки.

Ранее мы писали, что Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга заключил договор с подрядчиком, который должен разработать новую методику расчета оплаты за парковку до 15 июня.