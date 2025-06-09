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В Петербурге изменятся тарифы платной парковки

Они будут рассчитываться, исходя из загруженности зон, количества свободных мест. «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» выбрал подрядчика по анализу платы за использование платных парковок, стоимость контракта составила 574 тыс. рублей.

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

Он до 15 июня должен разработать концепцию определения размера платы, определить первично ценообразующие факторы и обосновать размеры коэффициентов, которые устанавливают зависимость размера оплаты.«Оказание услуг по анализу размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, должны содержать методы структуризации, контент анализа, использования инструментов геоинформационного анализа, а также методов описательной и математической статистики», — сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на техзадание.

Стоимость тарифа платной парковки будет определяться, исходя из тарифов на проезд в общественном транспорте и среднедушевого дохода населения города. Цель методики — снижение нагрузки на улично-дорожную сеть, повышение доступности парковочных мест и стимулирование населения к пользованию общественным транспортом.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге ужесточили контроль за парковкой на велодорожках.

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