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В Петербурге ужесточат контроль за парковкой на велодорожках

В Комитете по транспорту сообщили, что на всех выделенных полосах на набережной Фонтанки могут установить запрет на остановку и стоянку автомобилей. Вопрос рассмотрит «Дирекция по организации дорожного движения».

Maria Domnina / Shutterstock.com

«Создание велосипедных полос направлено на обеспечение безопасности и комфорта передвижения людей, улучшения их здоровья и состояния окружающей среды», – отметил Алексей Гончаров, заместитель председателя Комитета.

Власти напомнили, что на полосах, предназначенных для движения велосипедов, парковка запрещена. Нарушение влечет за собой административную ответственность.

С начала года Комтранс выявил более 20 автомобилей, нарушивших правила и припаркованных на велосипедной полосе на набережной реки Фонтанки в зоне действия запрещающих знаков. Из них 15 были эвакуированы на специализированные стоянки.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году в Петербурге проложат почти 7 км велодорожек. 

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