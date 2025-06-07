В Петербурге ужесточат контроль за парковкой на велодорожках

«Создание велосипедных полос направлено на обеспечение безопасности и комфорта передвижения людей, улучшения их здоровья и состояния окружающей среды», – отметил Алексей Гончаров, заместитель председателя Комитета.

Власти напомнили, что на полосах, предназначенных для движения велосипедов, парковка запрещена. Нарушение влечет за собой административную ответственность.

С начала года Комтранс выявил более 20 автомобилей, нарушивших правила и припаркованных на велосипедной полосе на набережной реки Фонтанки в зоне действия запрещающих знаков. Из них 15 были эвакуированы на специализированные стоянки.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году в Петербурге проложат почти 7 км велодорожек.