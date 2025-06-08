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На защитную пленку для «Балтийцев» потратят 53,5 млн рублей

Она необходима для продления срока эксплуатации и поддержания эстетического вида поезда, а также комфорта пассажиров.

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

Заявки на конкурс принимаются до 23 июня 2025 года, итоги подведут 27 июня. «Защитная (антивандальная) пленка должна обеспечить защиту поверхности стекла от нанесения на неё посторонних надписей, в том числе несмываемыми красками, царапин, порчи поверхности; оперативное снятие поверхностного защитного слоя пленки должно обеспечивать целостность оставшихся слоев защитной пленки без нарушения их качества», — пишет «Коммерсантъ».

Подрядчик должен выполнить работы с начала 2026 года до конца декабря 2027-го. Источником финансирования работ выступают собственные средства петербургского метрополитена

Ранее мы рассказывали о том, что В Петербурге до 2030 года 14 станций уйдут на ремонт, а еще 10 — построят. 

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