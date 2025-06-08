На защитную пленку для «Балтийцев» потратят 53,5 млн рублей

Заявки на конкурс принимаются до 23 июня 2025 года, итоги подведут 27 июня. «Защитная (антивандальная) пленка должна обеспечить защиту поверхности стекла от нанесения на неё посторонних надписей, в том числе несмываемыми красками, царапин, порчи поверхности; оперативное снятие поверхностного защитного слоя пленки должно обеспечивать целостность оставшихся слоев защитной пленки без нарушения их качества», — пишет «Коммерсантъ».

Подрядчик должен выполнить работы с начала 2026 года до конца декабря 2027-го. Источником финансирования работ выступают собственные средства петербургского метрополитена

Ранее мы рассказывали о том, что В Петербурге до 2030 года 14 станций уйдут на ремонт, а еще 10 — построят.