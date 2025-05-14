В Петербурге до 2030 года 14 станций уйдут на ремонт, а еще 10 — построят

«Работы будут вестись на перегонах четырех станций: «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». В сторону центра — к будущей станции «Каретная» уже запущены два механизированных комплекса. Это первый участок, который мы прокладываем с помощью новой техники», — сообщил Александр Беглов.

Кроме того, намечен план действий и по развитию Кировско-Выборгской (красной) линии. Утвердили проект планировки участка от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта маршала Жукова». Ведется проработка нового участка, который пройдет через аэропорт Пулково — к «Экспофоруму».

Помимо нового строительства, до 2030 года проведут ремонт на 14 уже существующих станциях.

«Большая реконструкция идет на станции «Фрунзенская» — работы продлятся до лета 2027 года», — сообщил губернатор. На некоторых станциях работы ведут без прекращения обслуживание пассажиров («Балтийская» и «Горьковская»).