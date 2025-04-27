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Петербург закупит еще 60 электробусов

Стоимость каждого составляет около 50 миллионов рублей. Поставка предполагается в три партии по 20 машин: не позднее 30 сентября 2025 года, не позднее 31 октября 2025 года и не позднее 31 января 2026-го.

maradon 333 / Shutterstock.com

Комитет по транспорту уже объявил аукцион. Его максимальная стоимость составляет 3 миллиарда рублей. По документам это должны быть электробусы длиной не более 12,5 метра, вместимостью не менее 70 человек. Запас хода на полной зарядке, как и в предыдущей закупке, должен быть не менее 240 км. Об этом пишет «Фонтанка».

Всего в Петербурге работает 36 электробусов. По плану, в 2025 году на линию выведут 100 машин.

Ранее мы писали о том, что в России среднее время ожидания транспорта достигло рекордных показателей. Сейчас по стране пассажиры в среднем ждут на остановках 15 минут и 48 секунд.

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