Петербург закупит еще 60 электробусов

Комитет по транспорту уже объявил аукцион. Его максимальная стоимость составляет 3 миллиарда рублей. По документам это должны быть электробусы длиной не более 12,5 метра, вместимостью не менее 70 человек. Запас хода на полной зарядке, как и в предыдущей закупке, должен быть не менее 240 км. Об этом пишет «Фонтанка».

Всего в Петербурге работает 36 электробусов. По плану, в 2025 году на линию выведут 100 машин.

Ранее мы писали о том, что в России среднее время ожидания транспорта достигло рекордных показателей. Сейчас по стране пассажиры в среднем ждут на остановках 15 минут и 48 секунд.