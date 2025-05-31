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В Петербурге предложили установить Всероссийский день без самокатов

С такой инициативой выступило Заксобрание. Он должен будет стать аналогом Всемирного дня без автомобиля.

Nataly Klyuchinskaya/shutterstock

День предложили отмечать в первое воскресенье июня — в начале лета, когда использование электросамокатов и других СИМ наиболее активно. Цель дня — напомнить о возможных проблемах массового использования СИМ, вернуть комфорт и безопасность на тротуары, а также подчеркнуть важность пеших прогулок и общественного транспорта.

«Да, города меняются. Электросамокаты, сигвеи и моноколеса вошли в нашу жизнь как символ скорости и удобства. Но вместе с ними пришли и новые вызовы — конфликты на тротуарах, экологические проблемы, захламление улиц и даже снижение активности пеших прогулок. Инициативу уже направил в Общественную палату РФ с просьбой рассмотреть её в профильных комиссиях», — сообщил депутат ЗакСа города Алексей Цивилев.

Напомним, что в начале месяца передвижения в Петербурге на электросамокатах и гидроциклах запретили во время массовых мероприятий. Ограничения будут действовать в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском и Центральном районах города. 

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