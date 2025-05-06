Передвижения на электросамокатах и гидроциклах запретили во время массовых мероприятий

После запрет будет распространяться на время Петербургского международного юридического форума и Невского международного экологического конгресса — с 19 по 23 мая, Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — с 18 по 22 июня, «Алых парусов» — с 28 по 29 июня, а также Главного военно-морского парада — 27 июля.

А с 7 мая по 17 ноября 2025 года запрещено движение гидроциклов на основных реках и каналах города.

«Запрет распространяется на реку Нева на участке акватории от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, реку Малая Нева — от моста Бетанкура до Невы, реку Большая Невка — от Ушаковского моста до Невы, реку Малая Невка — от Большого Петровского моста до Большой Невки, а также действует на всем протяжении Кронверкского пролива, канала Грибоедова, реки Мойки, реки Фонтанки, Крюкова канала и Зимней канавки», — сообщили в пресс-службе Смольного.