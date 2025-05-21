Что известно о магистрали М-7 через Удельный парк? Разгрузит ли она северную часть и центр Петербурга?

В 2025 году в Петербурге начнут разрабатывать проект планировки территории для строительства магистрали №7 (М-7). Власти ожидают, что трасса свяжет северную часть города и центр, а также разгрузит Выборгское шоссе, проспект Энгельса, Шафировский, Пискаревский и Большой Сампсониевский проспекты. Собака.ru поговорила с транспортными экспертами о плюсах и минусах будущей магистрали.
О проекте магистрали №7
М-7 была заложена в генплане развития Ленинграда еще в 1965 году. «Изначально в градостроительном документе не шла речь о какой-то скоростной дороге. По сути это было условное наименование линии на плане. В прошлой версии генплана (от 2005-го года. — Прим. Ред.) это была магистральная улица общегородского значения непрерывного движения. В новой версии (принята в 2023-м году. — Прим. Ред.) — есть регулируемое движение, то есть со светофорами», — рассказывает ведущий инженер OTS Lab, автор телеграм-канала «Город в движении» Дмитрий Баранов. Новая дорога отмечена на схеме развития улично-дорожной сети, входящей в генплан, как «планируемая к строительству» в виде тоннеля или эстакады.
На ПМЭФ-2023 Александр Беглов подписал с банком ВТБ соглашение о строительстве М-7 с севера города в центр Петербурга. Предполагается, что это будет магистраль от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе с Арсенальным мостом через Неву в створе Арсенальной улицы. Власти ожидают, что М-7 обеспечит комфортную связь северной части города с центром: разгрузит Выборгское шоссе, проспект Энгельса, а также Шафировский, Пискаревский и Большой Сампсониевский проспекты. Трасса будет стоить не менее 300 млрд рублей.
До конца 2025 года в Петербурге начнут прорабатывать документацию для строительства платной трассы М-7, заявил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. В частности, предстоит решить, станет ли частью новой дороги тоннель или эстакада.
О плюсах и минусах М-7
Основное преимущество — повышение связности исторического центра и спальных районов на севере Петербурга, считает Дмитрий Баранов. «Южная часть трассы М-7 проходит по существующим улицам и частично соединяет их новыми связями. Центральная и северная — преимущественно в полосе отвода железной дороги. Получается такая "вылетая магистраль", позволяющая быстро попасть в центр и выехать из него в северные пригороды. Вместе с мостом через Неву она соединяет административный центр города с Выборгским шоссе, имеет перспективное соединение с Ново-Приозерским. Проходит близко к новому аэропорту в Левашове», — говорит он.
При этом опрошенные редакцией транспортные эксперты единогласно считают, что М-7 сделает более привлекательными поездки с северной части города в центр на автомобилях, что может усугубить ситуацию на и без того перегруженных улицах.
«Прохождение трассы вдоль железнодорожных линий, которые уже и так частично подняты над землей, потребует сложных сооружений — тоннелей или высоких эстакад. Дорога будет изолирована от застройки, что автоматически делает ее не совместимой с функциями улицы. Это по сути, противоречит категории, указанной в генплане. Южная часть трассы проходит через бывшие депрессивные территории, которые уже активно застраиваются жильем. Ситуация там кардинально меняется по сравнению с прошлыми десятилетиями. Центральный участок трассы проходит в очень стесненных условиях, вблизи целого ряда объектов культурного наследия и двух крупных парков — Удельный и Лесотехнической академии. Появление эстакад может сильно ухудшить восприятие этих мест. На севере предстоит изымать множество участков, на которых люди построили частные дома», — рассказывает Дмитрий Баранов.
Руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения», автор телеграм-канала «Петербуржец без границ» Георгий Фролов отмечает: главный недостаток М-7 в том, что магистраль — не самостоятельный проект, а ремикс идеи из генплана 1960-х годов. «М-7 придумали в составе "центрального скоростного диаметра", который должен был пройти гигантским тоннелем под центром города. Сейчас уже понятно — такого не будет. Однако вместо пересмотра идеи городские власти думают, куда бы “воткнуть” северный конец этой магистрали».
М-7 предлагали соединить с помощью нового моста через Неву с Таврической улицей. У активистов Центрального района это вызвало тревогу. Они опасаются в том числе того, что возрастет транспортная нагрузка на северную часть Центрального района. Транспортный эксперт Георгий Фролов согласен с опасениями жителей.
Дмитрий Баранов напротив поддержал это решение: «Я рассматривал южную часть М-7 как новую улицу, которую хорошо бы соединить с Центральным районом, создать альтернативу Литейному мосту для движения общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов. Особенно удобно то, что появился выход этого участка на Политехническую улицу. Это не значит, что весь транспорт с моста поедет по Таврической. Направить потоки можно средствами организации движения так, чтобы они равномерно распределялись на Шпалерную, Суворовский проспект. Если же этой связи не будет, функции нового моста будут ограничены, а все потоки выйдут только на Смольную набережную, нагружая соседние узлы».
В разговоре с Собака.ru Георгий Фролов акцентировал внимание, что власти также обсуждали прохождение внеуличной магистрали в объезд центра вдоль железной дороги через Пискаревку на восток города, где ее предлагают связать с ШМСД. «Эта идея немного стройнее [чем соединение М-7 с Таврической улицей], так как должна предполагать отвод транзита из центра по внеуличным магистралям. Однако к ней остаются минимум три вопроса: как магистраль пройдет через Лесотехническую академию и зеленый район у железнодорожной станции «Ланская», через Удельный парк, через Шувалово и Озерки? По опыту других магистралей — это будут монструозные эстакады и вырубки [деревьев]», — считает он.
У Дмитрия Баранова тоже прокладка трассы через Ланскую и Удельный парк вызывает опасения: «Наилучшим вариантом было бы прохождение дороги в тоннеле (что как раз и указано в генплане), но это довольно затратно. Важно четко понимать, зачем это нужно городу, ради чего такие расходы. Появление скоростной внеуличной платной дороги привлекательно для концессионера и для автомобилистов, которые могут себе позволить регулярно ей пользоваться. Но жителям Выборгского района эстакады над головой совсем ни к чему, а комфортная среда — это их законное право».
В любом случае эффект для города будет локальный и краткосрочный, считает Иван Вергазов. «Сначала северная часть и центр Петербурга разгрузятся. Через месяц-другой все увидят, что стало свободнее, и пересядут с общественного транспорта на автомобили. Пробки вернутся и станут жестче». Он также добавляет, что за деньги, потраченные на М-7, можно локальными мероприятиями улучшить транспортную доступность северной части города, развивать общественный транспорт, но это сложно, так как «нужны компетенции, понимание цели, средства».
С ним согласен Георгий Фролов: «Магистраль обойдется городу в двенадцатизначную сумму (даже с привлечением концессионера). На эти деньги можно построить полноценную линию метро — ей бы пользовалось кратно больше горожан и для этого не надо вырубать Удельный или Лесотехнический парк».
Он также обращает внимание, что понятие «разгрузка центра города» становится «нарицательной мантрой для любых дорожных проектов». «В 2000-е строили КАД, 2010-е — ЗСД, в 2020-х — ШМСД. Каждая из магистралей должна “разгрузить центр” и тогда наконец можно заняться общественным транспортом и благоустройством городских улиц. Сейчас на эту роль, видимо, готовят М-7.
По мнению эксперта качественно улучшить мобильность для жителей севера города могла бы не трасса, а модернизация существующей трамвайной линии в коридоре проспектов Энгельса, Лесного и Литейного. «Центр этот проект, конечно, не “разгрузит”, зато создаст стабильную и быструю связь c исторической частью города для 200-300 тысяч горожан живущих рядом с трамвайной линией. Эффект будет намного заметнее, ощутимее, чем абстрактная “разгрузка”, [ожидаемая от М-7]», — заключает он.
Почему не все петербуржцы рады М-7?
Местные жители много лет выступают против строительства магистрали М-7 вдоль железной дороги. Главная причина — трасса проходит через Удельный парк, который является объектом культурного наследия регионального значения (ОКН). Власти заявляли, что границы зеленых зон и объектов культурного наследия стройка не затронет. «Основа прохождения трассы находится в полосе отвода железной дороги, а не среди зеленых насаждений», — отмечал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко в 2023 году. Через парк должна пройти эстакада или тоннель — с этим городу предстоит еще определиться.
Активисты уверены, что зеленые насаждения не могут быть сохранены под эстакадой: «Под мостами и путепроводами не растет даже трава (пример: ЗСД, Планерный, Поклонногорский и Коломяжский путепроводы), так как растениям необходим солнечный свет и влага. И самое главное — не вызывает никаких сомнений то, что с трассы, которая поднята вверх, на большое расстояние будет распространяться шум, а выхлопные газы от автомобилей будут оседать на всех соседствующих зеленых насаждениях (печально известный пример — все тот же ЗСД, пролегающий в непосредственной близости от Юнтоловского заказника). Так что растения, птицы и люди будут страдать от эстакады еще больше, чем при наземной трассировке». Инициативная группа горожан считает, что М-7 все равно нанесет непоправимый ущерб всей экосистеме Удельного парка: здесь зафиксировано более 70 видов птиц (14 из которых — краснокнижные), редкая «экосистема черноольховых топей», литориновый уступ (берег древнего моря).
В конце апреля петербуржцы подали в комитет по градостроительству и архитектуре предложение в рамках общественных обсуждений изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) — вывести строительство трассы с территории парка и жилых кварталов. На что чиновники ответили, что это «относится к предмету проекта изменений в ПЗЗ», поэтому предложение рассмотрят. С большей вероятностью официальные документы о начале проектирования трассы появятся после принятия ПЗЗ, а это должно произойти до 30 июня, по словам вице-губернатора Петербурга Николая Линченко.
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