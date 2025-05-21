Что известно о магистрали М-7 через Удельный парк? Разгрузит ли она северную часть и центр Петербурга?

О проекте магистрали №7

М-7 была заложена в генплане развития Ленинграда еще в 1965 году. «Изначально в градостроительном документе не шла речь о какой-то скоростной дороге. По сути это было условное наименование линии на плане. В прошлой версии генплана (от 2005-го года. — Прим. Ред.) это была магистральная улица общегородского значения непрерывного движения. В новой версии (принята в 2023-м году. — Прим. Ред.) — есть регулируемое движение, то есть со светофорами», — рассказывает ведущий инженер OTS Lab, автор телеграм-канала «Город в движении» Дмитрий Баранов. Новая дорога отмечена на схеме развития улично-дорожной сети, входящей в генплан, как «планируемая к строительству» в виде тоннеля или эстакады.

На ПМЭФ-2023 Александр Беглов подписал с банком ВТБ соглашение о строительстве М-7 с севера города в центр Петербурга. Предполагается, что это будет магистраль от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе с Арсенальным мостом через Неву в створе Арсенальной улицы. Власти ожидают, что М-7 обеспечит комфортную связь северной части города с центром: разгрузит Выборгское шоссе, проспект Энгельса, а также Шафировский, Пискаревский и Большой Сампсониевский проспекты. Трасса будет стоить не менее 300 млрд рублей.

До конца 2025 года в Петербурге начнут прорабатывать документацию для строительства платной трассы М-7, заявил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. В частности, предстоит решить, станет ли частью новой дороги тоннель или эстакада.