Согласовали два выхода для метро «Театральная» у Мариинского театра

Смольный опубликовал соответствующую документацию по станции метро «Театральная», где построят вестибюли. На схемах показано, что наземный вестибюль появится на месте дома быта на Лермонтовском проспекте (вестибюль № 2). А лестничный подземный спуск на месте нынешней заправки Роснефть (вестибюль № 1). Рядом с ним — вентиляционная шахта.

Максимальную высоту для наземного вестибюля обозначили в 21 метр, площадь — около 2 тысяч квадратных метров. При этом пока определено лишь 3 этажа — два подземных и один надземный.

«Срок ввода объекта капитального строительства — линейного объекта 2026–2028 гг», — говорится в документации.

В конце февраля 2025 года для выходов из «Театральной» разрабатывают проект планировки территории. Под планировку определили участок улицы Декабристов рядом с Мариинским театром. Распорядительный документ действует до 3 марта 2026 года. Из него следует, что на обозначенной территории обустроят объекты, необходимые для функционирования метрополитена, в том числе вестибюли и наземные шахты.

Напомним, что станцию метро «Театральная» планируют открыть к 2030 году. Ранее стало известно, что на «Театральной» полностью подготовили центральный и боковые залы.

Ранее мы писали о том, что в 2030 году в Петербурге должны появиться 10 новых станций метро. Такие цифры обозначил Смольный в проекте обновленной программы по развитию транспортной системы города.