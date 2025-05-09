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На станции метро «Старая деревня» отремонтируют путевые стены за 189 млн рублей

«Петербургский метрополитен» объявил конкурс на капитальный ремонт объектов на станции «фиолетовой» ветки. Начальная цена контракта — 189 283 422 рублей.

Katsiuba Volha / Shutterstock.com

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет обезопасить зону путевых стен — ликвидировать протечки и устранить дефекты строительных конструкций. Победитель конкурса также должен будет согласовать проект производства работ, представить образцы материала для облицовки стен.

Работы планируют проводить в ночное время с с 00:30 до 5:30, в выходные и праздничные дни — по согласованию. Завершить капремонт в метрополитене планируют к 5 октября 2026 года. Выбрать подрядчика должны до — 28 мая.

Ранее мы писали о том, что вестибюль станции «Дунайская» закроют на неопределенный срок. Вход номер один будет недоступен из-за гарантийного ремонта с 12 мая.

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