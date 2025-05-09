Вестибюль станции «Дунайская» закроют на неопределенный срок

Вход номер один будет недоступен из-за гарантийного ремонта с 12 мая. Пассажиров попросили пользоваться вторым вестибюлем, из которого можно выйти на улицу Ярослава Гашека.
«В связи с проведением работ по восстановлению подрядной организацией элементов инженерной инфраструктуры по гарантийным обязательствам изменяется режим работы вестибюля 1 станции «Дунайская», — говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.
При этом сроки окончания ремонта не указаны, а для удобства ограничения изобразили на схеме.
Ранее мы писали о том, что капремонт станции «Озерки» перенесли на 2026 год. Изначально закрыть вестибюль планировали уже в этом году.
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