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Вестибюль станции «Дунайская» закроют на неопределенный срок

Вход номер один будет недоступен из-за гарантийного ремонта с 12 мая. Пассажиров попросили пользоваться вторым вестибюлем, из которого можно выйти на улицу Ярослава Гашека.

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

«В связи с проведением работ по восстановлению подрядной организацией элементов инженерной инфраструктуры по гарантийным обязательствам изменяется режим работы вестибюля 1 станции «Дунайская», — говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

При этом сроки окончания ремонта не указаны, а для удобства ограничения изобразили на схеме.

Ранее мы писали о том, что капремонт станции «Озерки» перенесли на 2026 год. Изначально закрыть вестибюль планировали уже в этом году.

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