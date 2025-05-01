Капремонт станции «Озерки» перенесли на 2026 год

«Мы приняли решение перенести начало капитального ремонта «Озерков» на следующий год. Состояние «Озерков» позволяет немного подождать без ущерба для безопасности пассажиров. Это очень важно», — заявил губернатор города в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

Он также напомнил, что ремонт проводят на станциях, введенных в эксплуатацию 40–50 лет назад. Также градоначальник заявил, что в июне 2025 года на Московско-Петроградской линии должна начаться реконструкция станции метро «Парк Победы».

Ранее мы писали о том, что в Петербурге готовятся к капремонту еще двух станций метро. Речь идет о вестибюлях «Гражданский проспект» и «Площадь Восстания — 2».