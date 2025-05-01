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Капремонт станции «Озерки» перенесли на 2026 год

Городские власти после нескольких консультаций и совещания решили сдвинуть сроки работ. Изначально закрыть вестибюль планировали уже в этом году.

SevenMaps/shutterstock

«Мы приняли решение перенести начало капитального ремонта «Озерков» на следующий год. Состояние «Озерков» позволяет немного подождать без ущерба для безопасности пассажиров. Это очень важно», — заявил губернатор города в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

Он также напомнил, что ремонт проводят на станциях, введенных в эксплуатацию 40–50 лет назад. Также градоначальник заявил, что в июне 2025 года на Московско-Петроградской линии должна начаться реконструкция станции метро «Парк Победы».

Ранее мы писали о том, что в Петербурге готовятся к капремонту еще двух станций метро. Речь идет о вестибюлях «Гражданский проспект» и «Площадь Восстания — 2».

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