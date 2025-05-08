В праздничные дни нарушителей на электросамокатах будут задерживать

Районы выбраны исходя из основных локаций проведения мероприятий, наибольшего скопления людей, маршрутов движения и проживания участников мероприятий и официальных делегаций. Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости запрещается и движение, и размещение СИМ в указанных зонах», — цитирует «Деловой Петербург» сообщение Комитета по транспорту.

Впоследствии аналогичные ограничения будут действовать в Петербурге во время проведения конгрессно-выставочных и массовых мероприятий. В их числе ПМЭФ, который пройдёт в этом году с 18 до 21 июня, праздник выпускников «Алые паруса» и Главный военно-морской парад.

Ранее мы писали о том, что кикшеринг предложил ввести обязательную верификацию через «Госуслуги». Новые правила должно ограничить доступ к электросамоката несовершеннолетних пользователей.