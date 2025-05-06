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Первый участок «коричневой» ветки метро откроют в 2025 году

Отрезок Красносельско-Калининской линии в Петербурге заработает от станции «Юго-Западная» до «Путиловской».

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

«В этом году планируется открыть первый отрезок линии: от станции «Юго-Западная» до «Путиловской». Следующий, от «Путиловской» до «Обводного канала», планируем к концу этого года строить уже не двумя, а четырьмя щитами», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в телеобращении к жителям.

Градоначальник отметил, что четыре проходческих щита будут прокладывать тоннели навстречу друг другу, чтобы повысить темпы работы.

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