Первый участок «коричневой» ветки метро откроют в 2025 году

«В этом году планируется открыть первый отрезок линии: от станции «Юго-Западная» до «Путиловской». Следующий, от «Путиловской» до «Обводного канала», планируем к концу этого года строить уже не двумя, а четырьмя щитами», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в телеобращении к жителям.

Градоначальник отметил, что четыре проходческих щита будут прокладывать тоннели навстречу друг другу, чтобы повысить темпы работы.