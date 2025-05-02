Пользователей кикшеринга могут обязать заключать ОСАГО

Такое предложение поступило от фракции ЛДПР. Инициаторы также предложили обеспечить государственную регистрацию самокатов и электровелосипедов для их идентификации, повышения подотчетности операторов проката и доставки, а также упрощения администрирования страховых случаев. Об этом пишет ТАСС.

«За девять месяцев прошлого года зарегистрировано около четырех тысяч ДТП по вине таких лихачей. При этом ответственность этих гонщиков никак не застрахована и пострадавшим от них пешеходам и водителям приходится месяцами выбивать в судебном порядке компенсации за нанесенный вред. Реализация инициативы ЛДПР повысит безопасность всех участников дорожного движения, защитит интересы пострадавших в ДТП и снизит нагрузку на суды», — заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

Ранее мы писали о том, что кикшеринги увеличили штрафы за вождение электросамокатов детьми. Размер наказания вырос с 10 тысяч рублей до 30.