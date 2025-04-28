Кикшеринги увеличили штрафы за вождение электросамокатов детьми

Новые правила уже начали действовать по всей стране. Их ввели крупнейшие сервисы по аренде самокатов — Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go». По оферте сервисов, самокатами Whoosh могут пользоваться пилоты c 16 лет, у остальных — с 18. Об этом пишут «Известия»

В будущем операторы планируют реализовать интеграцию с порталом госуслуг для дополнительной верификации возраста по всей стране, отмечается в совместном релизе. Сервисы кикшеринга отмечают, что в новом сезоне увеличились не только размеры штрафов, но и их собираемость в начале самокатного сезона 2025 года.

Ранее мы писали о том, что Минтранс предложил запретить парковать самокаты на тротуарах.