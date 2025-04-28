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В Петербурге готовятся к капремонту еще двух станций метро

Речь идет о вестибюлях «Гражданский проспект» и «Площадь Восстания — 2». «Петербургский метрополитен» проводит мониторинг цен на разработку проектов. Обе станции фигурируют в перечне тех, которые должны пройти капитальный ремонт с закрытием до 2030 года.

Ivanova Ksenia / Shutterstock.com

Что касается «Гражданского проспекта», то там речь идет о комплексном капитальном ремонте вестибюля и наклонного хода станции с заменой эскалаторов. Среди прочего в проектной документации надо учесть замену облицовки стен, восстановление интерьеров в соответствии с историческими чертежами (в частности, центральной люстры освещения), капремонт кровли и вестибюля в целом (например, замену букв названия станции), гидроизоляцию и замену армоцементных зонтов в наклонном ходе, капитальный ремонт фундаментных опор эскалаторов, замену «морально и физически устаревших эскалаторов 4х4». Об этом пишет «Фонтанка».

Закончить разработку проектной документации  надо к 1 февраля 2027 года, рабочей — к 31 июля 2027-го. Такая же процедура идет и по второму вестибюлю станции метро «Площадь Восстания». Согласно техническому заданию, здесь документацию надо подготовить к 12 июля 2027 года.

Напомним, что на прошлой неделе, спустя год после начала ремонта, открылась станция метро «Удельная».
 

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