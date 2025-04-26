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Транспорт

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Минтранс предложил запретить парковать самокаты на тротуарах

Также нельзя будет оставлять средства индивидуальной мобильности на пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки.

foto_shabrova / Shutterstock.com

«Сообщаем, что в настоящий момент готовится к внесению в правительство РФ проект изменений в правила дорожного движения, предусматривающий в том числе определение правил остановки и стоянки СИМ. В частности, проектом предусматривается запрет на стоянку СИМ на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки», — следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона. 

При этом в Минтрансе добавили, что предложение закрепить обязанности по парковке электросамокатов в специально отведенных местах, выбранных муниципальными властями на местах, не нуждается в дополнительном правовом регулировании, как и установление штрафа за несоблюдение этого требования: в рамках публичного договора такие полномочия есть у операторов кикшеринга, которые сдают СИМ в аренду. Об этом пишут РИА «Новости».

Ранее мы писали о том, что кикшеринговые компании снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах. Теперь разогнаться можно только до 20 км/ч.

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