Минтранс предложил запретить парковать самокаты на тротуарах

«Сообщаем, что в настоящий момент готовится к внесению в правительство РФ проект изменений в правила дорожного движения, предусматривающий в том числе определение правил остановки и стоянки СИМ. В частности, проектом предусматривается запрет на стоянку СИМ на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки», — следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона.

При этом в Минтрансе добавили, что предложение закрепить обязанности по парковке электросамокатов в специально отведенных местах, выбранных муниципальными властями на местах, не нуждается в дополнительном правовом регулировании, как и установление штрафа за несоблюдение этого требования: в рамках публичного договора такие полномочия есть у операторов кикшеринга, которые сдают СИМ в аренду. Об этом пишут РИА «Новости».

Ранее мы писали о том, что кикшеринговые компании снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах. Теперь разогнаться можно только до 20 км/ч.