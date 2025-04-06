Росстат: в России среднее время ожидания транспорта достигло рекордных показателей

Кроме того, в 2024 году число поездок на общественном транспорте снизилось до 17 в месяц. В 2022 году россияне пользовались транспортом почти 18 раз в месяц. При этом общее время в пути выросло на две минуты — до 42 минут и 42 секунд. Такие данные приводят РИА «Новости».

Доля тех, кто пользуется общественным транспортом, за два года сократилась с 53,5% до 50,5%. Чаще всего этим видом передвижения пользуются граждане от 15 до 24 лет, а также люди старше 70 лет.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге полноценно заработала оплата проезда с помощью электронного «Подорожника».

