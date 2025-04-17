18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Кикшеринговые компании снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах

Теперь разогнаться можно только до 20 км/ч. Такая мера должна ограничить «неосознанных пользователей», которые мешают пешеходам на тротуарах.

foto_shabrova / Shutterstock.com

Кикшеринговые компании («Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh) отметили, что это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ), которая прописана в правилах дорожного движения.

«Снижение скорости будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона. IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20 км/ч», — говорится в сообщении.

Игроки рынка отметили, что эти меры направлены на ограничение «неосознанных пользователей», которые мешают пешеходам на тротуарах и создают аварийные ситуации. При этом они заявили, что большинство пользователей электросамокатов передвигаются по тротуарам со средней скоростью 17–20 км/ч, а доля людей с агрессивным стилем вождения оценивается менее чем в 1% от общего числа.

Сезон самокатов в Петербурге открыт! Какие тарифы? Где ограничили скорость? А парковки в центре? Нужна регистрация через Госуслуги?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: