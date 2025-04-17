Кикшеринговые компании снизили максимальную скорость электросамокатов на тротуарах

Кикшеринговые компании («Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh) отметили, что это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ), которая прописана в правилах дорожного движения.

«Снижение скорости будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона. IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20 км/ч», — говорится в сообщении.

Игроки рынка отметили, что эти меры направлены на ограничение «неосознанных пользователей», которые мешают пешеходам на тротуарах и создают аварийные ситуации. При этом они заявили, что большинство пользователей электросамокатов передвигаются по тротуарам со средней скоростью 17–20 км/ч, а доля людей с агрессивным стилем вождения оценивается менее чем в 1% от общего числа.