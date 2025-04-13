Стало известно место, где появятся станция метро и автовокзал в Пулково

Компания также сообщила о начале второй очереди реализации соглашения по развитию аэропорта. Он включает в себя строительство дополнительных терминалов с переходными галереями, автомобильной эстакадой, аэродромных сооружений, рулежных дорожек, инженерной инфраструктуры, а также гостиницы и бизнес-центра. Об этом пишет «Фонтанка».

Сейчас идет изменение проекта планировки и межевания территории, но компания просит учесть ее предложения и в рамках обсуждения ПЗЗ. В частности — установить транспортную категорию по границе перспективного строительства автобусного вокзала и станции метро на территории аэропорта.

Ранее мы писали о том, что сразу 16 новых станций метро планируют построить к 2035 году.