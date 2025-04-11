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Сразу 16 новых станций метро планируют построить к 2035 году

В стратегии развития Петербурга на ближайшие 10 лет прописано увеличение темпов строительства новых станций метро, а также дополнительных вестибюлей и наклонных ходов на действующих станциях.

Urri / Shutterstock.com

Одной из проблем города называют «несоответствие темпов развития метрополитена потребностям населения» и «отсутствие прямого транспортного сообщения между аэропортом Пулково, центром города и железнодорожными вокзалами», следует из текста законопроекта.

В проекте стратегии социально-экономического развития, который опубликовал Смольный, подводят итоги прошедших лет и ставят планы на ближайшие 10 лет. С 2019 по 2024 годы ввели в эксплуатацию 6 новых станций, а протяженность действующих линий метрополитена увеличилась на 5,2% по отношению к 2019 году.

Одна из задач — «увеличение темпов строительства новых станций в районах с высокой плотностью проживания и концентрацией мест приложения труда, строительства электродепо, вторых вестибюлей и наклонных ходов станций метрополитена».

Ранее сообщалось, что к 2023 году должны появиться 10 новых станций метро. Такие цифры обозначил Смольный в проекте обновленной программы по развитию транспортной системы города. К концу 2030 года в Петербурге должны нарастить эксплуатационную длину линий метрополитена на 17,1 км.

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