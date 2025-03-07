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Транспорт

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В Петербурге полноценно заработала оплата проезда с помощью электронного «Подорожника»

Виртуальная карта прошла стадию успешного тестирования. Сейчас приложение доступно для скачивания в официальных магазинах приложений.

Диляра Керимбаева

Помимо приобретения и пополнения проездного, пользователям доступны возможности портала общественного транспорта, где можно построить свой маршрут. Также пользователи могут просматривать историю платежей и поездок.

«Приложение разработано для удобства и экономии времени пользователей. С его помощью можно приобрести все виды билетов, включая месячные проездные для метро и наземного транспорта, 90-минутные или суточные. В дальнейшем добавим к этому списку льготные билеты», — написал в социальных сетях вице-губернатор Кирилл Поляков.

Согласно подсчетам городских властей, за время тестирования с помощью цифрового проездного в Северной столице совершили свыше 307 тыс. поездок. При этом первые пользователи пополняли виртуальный «Подорожник» около 60 тыс. раз, а общая сумма средств, поступивших на проездные таким образом, превысила 15,5 млн рублей.

Также напомним, что недавно в Петербурге заработала оплата метро с помощью биометрии. Специальное оборудование появилось пока на двух станциях: «Гостиный двор» и «Площадь Восстания», но позже его внедрят и на других.

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