«Газпром» начнет производство судов на газе для речных прогулок по Петербургу

Всего «Газпром СПГ технологии» планирует выпустить 40 судов на сжиженном природном газе. Строительство будет вестись на верфях Петербурга и Нижнего Новгорода. Об этом пишут «Ведомости».

По плану 30 судов типа «Фонтанка» будут работать на реках и каналах города и еще 10 – типа «Чайка» или «Нева» для круизных прогулок по Большой Неве. Стоимость таких кораблей изначально оценивалась в 300–350 млн рублей для больших и порядка 100 млн – для малых. Однако к старту строительства стоимость проиндексируют на средний уровень годовой инфляции в России.

Напомним, что в этом году первая компания открыла сезон водной навигации 29 марта. Постепенно компания будет вводить в расписание дополнительные экскурсионные прогулки и откроет работу всех причалов.