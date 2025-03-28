Первая компания открывает сезон водной навигации в Петербурге

«В 2025 году мы продолжим вводить в эксплуатацию новые суда и причальную инфраструктуру и, конечно, порадуем вас новыми маршрутами», — сообщил руководитель группы компаний «Нева Тревел» Юрий Набатов для Собака.ru.

В этом году «Нева Тревел» начинает сезон весенне-летней навигации раньше, чем в прошлом году (в 2024 году навигация в Петербурге открыли 15 апреля). С 29 марта, почти за 2 недели до официального старта навигации, перезапустят классические экскурсии по Неве от причалов у Медного всадника (Английская наб., 2) и Эрмитажа (Дворцовая наб., 36).

Постепенно компания будет вводить в расписание дополнительные экскурсионные прогулки и откроет работу всех причалов. В ближайшие дни ожидается старт прогулок по малым рекам и каналам Петербурга от причала у Аничкова моста (наб. Реки Фонтанки, 27). И как только позволит погода, свою работу начнет причал «Остров фортов» в Кронштадте, от которого стартует прогулка с экскурсоводом вокруг знаменитых исторических фортов.

Трансфер на скоростных «Метеорах» и новых катамаранах «Котлин» в ГМЗ «Петергоф», Кронштадт и парк «Остров фортов» заработает в конце апреля, а отправиться на экскурсии с гидом в крепость «Орешек» пассажиры смогут уже в начале мая.

Кроме того, в компании отметили, что в 2025 году ждут несколько обновлений: