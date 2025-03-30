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Беглов: «красную» ветку метро продлят до Царского села

Губернатор города заявил, что власти активно прорабатывает проект продления Кировско-Выборгской линии до аэропорта Пулково, далее до «Экспофорума» и музеев в Пушкине. 

IgorMarch / Shutterstock.com

«Петербург активно прорабатывает представленный главе государства проект продления Кировско-Выборгской линии метро до аэропорта Пулково и далее до «Экспофорума» и музеев Царского Села. В ближайшее время городское правительство рассмотрит градостроительную документацию на первый участок за конечной станцией «Проспект Ветеранов», — говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Также градоначальник рассказал о том, что метростроение в городе вышло из кризиса. Сейчас активно прокладывается и проектируется новая Красносельско-Калининская линия. Она возьмет на себя основную нагрузку при обслуживании будущего терминала Высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Ранее мы рассказывали о том, что все вагоны на «красной» ветке метро Петербурга обновят до конца года. Всего метрополитен получит 15 новых составов (120 вагонов) модели «Балтиец». При этом модернизация подвижного состава также затронет «Фрунзенско-Приморскую» («фиолетовую») линию (туда направят один состав), а еще пять поступят для работы на новой «коричневой» ветке.

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